La definizione e la soluzione di: Come dire sbarbate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RASE

Curiosità/Significato su: Come dire sbarbate barbiere italiano, il quale — mettendogli del talco sulle guance appena sbarbate — gli diceva: «Nice Baby!» ("Che bel pupo!"). Oliver utilizzò il soprannome ...

