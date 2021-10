La definizione e la soluzione di: Una tappa obbligatoria per chi visita la Florida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIAMI

Curiosità/Significato su: Una tappa obbligatoria per chi visita la Florida probabilmente attorno al 7000 a.C. Questi erano probabilmente originari della Florida o dello Yucatán. Si trattava di cacciatori, raccoglitori e pescatori, che ...

