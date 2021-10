La definizione e la soluzione di: Ci seguono in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NA

Curiosità/Significato su: Ci seguono in piscina l'avanzamento dei lavori d'interramento della fascia in questione, ivi compresa l'area della piscina che sarà completata di lì a breve. Nel 1963 la partenza ...

