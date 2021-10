La definizione e la soluzione di: Regna in un oasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PACE

Curiosità/Significato su: Regna in un oasi forte della posizione strategica, nell'oasi di Siwa, posta a circa 1.000 Km dalle città della valle del Nilo, in pieno deserto occidentale, presso il ...

Altre definizioni con regna; oasi; Impregnato d'unto; Regna fra i confusionari; L'attuale dinastia regnante nei Paesi Bassi; L'Elisabetta regnante; Verdeggia nell'oasi; I fratelli inglesi membri degli Oasis; L'oasi della valle del Dades in Marocco; Saio lo è di oasi;