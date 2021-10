La definizione e la soluzione di: Le prime in ippica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IP

Curiosità/Significato su: Le prime in ippica che prenderanno parte alla corsa ippica. Nel pomeriggio del giorno del palio, poco prima della corsa ippica, per le strade della città si tiene una sfilata ...

Altre definizioni con prime; ippica; Ansia che opprime; Fra le prime e le terze; Le prime in atletica; Prime di Aosta; Il jockey dell’ippica; Gara ippica; Il mondo dell'ippica; Era l'l-X-2 dell'ippica; Ultime Definizioni