La definizione e la soluzione di: Pista per gare ciclistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VELODROMO

Curiosità/Significato su: Pista per gare ciclistiche impianto sportivo atto ad ospitare competizioni ciclistiche, in particolare gare di ciclismo su pista. La pista del velodromo è lunga qualche centinaio di ...

