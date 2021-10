La definizione e la soluzione di: Parlare in modo astratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TEORIZZARE

Curiosità/Significato su: Parlare in modo astratto cioè un referente extralinguistico di cui possiamo parlare, sia esso concreto (automobile) o astratto (amore). I nomi, insieme ai verbi, sono elementi primari ...

Altre definizioni con parlare; modo; astratto; Parlare vaneggiando; Un parente del quale si è solo sentito parlare; Argomenti di cui non si può parlare; Parlare facendosi sentire; In modo chiaro ed evidente; In modo coraggioso e audace; In modo disinteressato e altruista; Il modo di pensare proprio della maggioranza; Il Jackson dell'espressionismo astratto USA; Desiderio astratto e caratterizzato da perfezione; Ultime Definizioni