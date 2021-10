La definizione e la soluzione di: Minerale usato come concime e nella fabbricazione di esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SODANITRO

Curiosità/Significato su: Minerale usato come concime e nella fabbricazione di esplosivi così come più in generale è successo per coloro che utilizzano il biodiesel di fabbricazione artigianale oppure direttamente l'olio vegetale (puro o di scarto) ...

Altre definizioni con minerale; usato; come; concime; nella; fabbricazione; esplosivi; Il minerale composto da biossido di silicio; Minerale un tempo definito l'oro degli stolti; Minerale ferroso dalla polvere rossa; Un minerale vulcanico spesso violaceo; Il raggio usato per i puntamenti; L’arnese usato dall’accordatore; La difesa dell’accusato; Il rumore causato dall'asma; Persona come un’altra; Un capo come Abramo; Come dire puro; Un animale come il maiale; Viene usato come concime; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Concime organico di origine animale; Nel mento e nella schiena; Nella prima parte di oggi; Nella mano c’è quella dell’amore; Sboccia nella mente; Serve per la fabbricazione dei laterizi; Idrocarburo usato nella fabbricazione di candele; E' usata nella fabbricazione di saponi; E usato nella fabbricazione di saponi molli e vernici; Piccoli esplosivi fulminanti; Ordigni esplosivi; Ultime Definizioni