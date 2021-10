La definizione e la soluzione di: Estremità in ozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Curiosità/Significato su: Estremita in ozio liberazione omeopatica, in quanto rafforza un sintomo per poi scaricarlo. La musica ha come fine il piacere, e come tale rappresenta un ozio, cioè qualcosa che ...

Le estremità del dipinto; Un'estremità del palazzo; Alle estremità del minigolf; Le estremità del foulard; Se la gratta... l'ozioso; Il negozio con l'affettatrice sul banco; La spontanea rinuncia fatta per devozione; Toccante, emozionante;