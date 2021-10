La definizione e la soluzione di: Come dire puro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CASTO

Un animale come il maiale; Abbondante come un pasto; Un'arma come lo stiletto; I navigatori come Soldini; Vale a dire, ossia; In direzione contraria; Patrice __: ha diretto L'uomo del treno; Léonard __, direttore d'orchestra; Puro, spirituale; Li salta il purosangue; Può essere etilico, isopropilico, puro..; Puro e genuino;