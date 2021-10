La definizione e la soluzione di: Acronimo che sta per On-The-Go. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OTG

Curiosità/Significato su: Acronimo che sta per On-The-Go o Looking For Party; viene usato nei giochi di ruolo on line per indicare che il giocatore sta cercando di essere aggiunto in una squadra. LFM: sigla ...

Altre definizioni con acronimo; La P dell'acronimo italiano PR; La C dell'acronimo sportivo CONI; L'acronimo SQL: Structured Query __ ing; Short message __, noto con l'acronimo sms ing; Ultime Definizioni