La definizione e la soluzione di: Le visioni in rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : TRIDIMENSIONALI

Curiosità/Significato su: Le visioni in rilievo scultura in cui le figure sono rappresentate su un piano di fondo (di marmo, di pietra, di bronzo, d'avorio, ecc.), dal quale sporgono con un rilievo ridotto ...

Altre definizioni con visioni; rilievo; Le visioni di san Giovanni a Patmo; Come le previsioni dell'ottimista; Il work che riunisce più televisioni; Divisioni... della chiesa; Che ha maggior rilievo; L'arte di lavorare il metallo in incavo e a rilievo; Rilievo montano; Pietra dura lavorata a rilievo; Ultime Definizioni