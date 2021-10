La definizione e la soluzione di: Un'azione che si lancia per danneggiare qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SILURO

Curiosità/Significato su: Un azione che si lancia per danneggiare qualcuno per azioni sono normate dal diritto commerciale (facente parte del diritto privato) e la sua branca che si occupa nello specifico delle società per azioni ...

Altre definizioni con azione; lancia; danneggiare; qualcuno; Si pratica per vocazione; Un'ondulazione sul mare; Contrazione spasmodica; L’inopportuna rivelazione di parti della trama di un film; Il cantante che ha lanciato Penso positivo; Bilancia a bilico; Bilanciano le mogli; Tesi o lanciati; Danneggiare o ferire; Danneggiare, offendere; Danneggiare, guastare; Seguire qualcuno molto da vicino; È rappresentante di qualcuno; A volte qualcuno li avvista; Qualcuno le ha... in mezzo; Ultime Definizioni