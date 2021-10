La definizione e la soluzione di: Una strada in forte pendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINA

Curiosità/Significato su: Una strada in forte pendio antropici. In genere una frana è caratterizzata da tre parti: nicchia di distacco; alveo o pendio di frana; accumulo della frana L'alveo o pendio di frana ...

Biforcazioni stradali; Macchina per spianare il materiale della pavimentazione stradale; Strada Provinciale; Il tributo al casello autostradale; Si mettono alle gomme in caso di forte nevicata; Confortevoli; Fotografa chi va troppo forte; Avo... del pianoforte; Si può dare oltre lo stipendio; Il pendio di una collina; Assottigliano lo stipendio; Lo formano io nel pendio;