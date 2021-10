La definizione e la soluzione di: Uccello che si tuffa in mare per pescare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SULA

Curiosità/Significato su: Uccello che si tuffa in mare per pescare riprese la testa per scovare le prede. Poi si tuffa per un tempo che va da una trentina di secondi a un minuto sotto l'acqua, dove si sposta tenendo le ...

Altre definizioni con uccello; tuffa; mare; pescare; Uccello trampoliere; Grande uccello australiano simile allo struzzo; Le apre l'uccello; L'uccello che si attira con gli specchietti; Si tuffano nello stagno; Un uccello che si tuffa per mangiare; Il ricco zione Disney che si tuffa nei dollari; Si dà tuffandosi e colpendo l'acqua con l'addome; Asciugamani da mare; Alghe che dànno nome a un mare dell'Atlantico; Un pesce di mare d'allevamento; Scrisse La maremmana; Un filo per pescare; Uncini per ripescare cose; Una delle città dell'olio DOP Aprutino Pescarese; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum; Ultime Definizioni