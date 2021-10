La definizione e la soluzione di: Tronfie come pavoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BORIOSI

Curiosità/Significato su: Tronfie come pavoni applicabili alle persone sono in questo caso "vanesio, vanitoso, fatuo, tronfio; pavone, Narciso; smorfiosa, civetta." Nel suo Dizionario dei sinonimi della ...

Altre definizioni con tronfie; come; pavoni; Come dire straniera; Come le mani di chi ha spalmato la glicerina; Prelibato come la bevanda degli dei; Come i mobili... che si possono dividere; Ultime Definizioni