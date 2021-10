La definizione e la soluzione di: Un titolo per grandi studiosi religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : DOTTORE DELLA CHIESA

Curiosità/Significato su: Un titolo per grandi studiosi religiosi significa "grande", "distinto", e viene inteso come "maestro" nell'ebraico post-biblico. Nella cultura ebraica il titolo indica uno studioso che si è distinto ...

