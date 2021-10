La definizione e la soluzione di: Tessuto per fare sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IUTA

Curiosità/Significato su: Tessuto per fare sacchi fino a un'ora. In molti mammiferi uno speciale tessuto adiposo bruno, diversamente localizzato serve per riserva energetica atta a soddisfare i bisogni ...

Altre definizioni con tessuto; fare; sacchi; Fettuccia di tessuto; Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l'abbigliamento; Il tipico tessuto scozzese; Tessuto liscio e lucente; Fare una fossa con il badile; Si usano per fare bastoni; Rischia spesso di fare in digestione; Cerca di fare quello che sa fare un altro; Robusto tessuto per sacchi; Forte tessuto per sacchi; Noto ammorbidente con un orsacchiotto testimonial; Un tessuto di canapa usato per i sacchi; Ultime Definizioni