La definizione e la soluzione di: Tale è il sale per la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GROSSO

Curiosità/Significato su: Tale e il sale per la pasta bollente e sale o con calore umido e salato. Il termine pasta (dal tardo latino pasta e, a sua volta, dal greco p?st? «farina mescolata con acqua e sale»), ...

