La definizione e la soluzione di: Lo si suona in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORGANO

Curiosità/Significato su: Lo si suona in chiesa aziende impegnate nella costruzione: il consorzio "Fabbrica della chiesa". La chiesa è stata inaugurata dinanzi a oltre trentamila persone il 1º luglio ...

Altre definizioni con suona; chiesa; L’involto... che si suona; Venivano suonati nella caccia alla volpe; Lo è una banda che suona; Suonavano grazie a un rullo; Emette rintocchi presso la chiesa; La chiesa col trono del vescovo; Padre della Chiesa e vescovo di Lione; Coristi in chiesa; Ultime Definizioni