La definizione e la soluzione di: Stanziamento UE per la crisi economico-sanitaria.

Soluzione 12 lettere : RECOVERY FUND

Curiosità/Significato su: Stanziamento UE per la crisi economico-sanitaria Disambiguazione – "UE" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi UE (disambigua). L'Unione europea, abbreviata in UE o Ue (pron. /'ue/), è un'unione ...

