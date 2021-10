La definizione e la soluzione di: La spontanea rinuncia fatta per devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIORETTO

Curiosità/Significato su: La spontanea rinuncia fatta per devozione conquistati dalla sua arte; creò numerose tavole di formato medio-piccolo per la devozione privata, soprattutto Madonne e Sacre famiglie, e alcuni intensi ritratti ...

