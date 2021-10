La definizione e la soluzione di: Spaghetti asiatici in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMEN

Curiosità/Significato su: Spaghetti asiatici in brodo pron. [?ä??me??]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia ...

