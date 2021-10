La definizione e la soluzione di: Scultura in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BASSORILIEVO

Curiosità/Significato su: Scultura in superficie genere più tipico e originale della scultura etrusca monumentale. Infine, occorre segnalare che la visione della scultura etrusca come un tutto omogeneo è ...

Altre definizioni con scultura; superficie; Bello... come una scultura; Pittura e scultura; La Pizzoni della scultura; Sono di Calais in una scultura di Auguste Rodin; Superficie calcolabile; E' l'involucro luminoso... della superficie d'una stella; Misure di superficie in uso in Gran Bretagna; La superficie del terreno; Ultime Definizioni