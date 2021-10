La definizione e la soluzione di: Si scalda per la rabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRATO

Curiosità/Significato su: Si scalda per la rabbia aria tra il pelo e la cute. Questo strato di aria, che si scalda a contatto con la cute stessa, funge da isolante termico e riduce la dispersione del calore ...

Altre definizioni con scalda; rabbia; Si riscalda prima dell'uso; Scaldarsi... parlando; Riscalda i tramezzini; Attrezzi usati in pollicoltura per contenere e scaldare numerosi pulcini; Negli emirati ci sono tipi arrabbiati; Calmare... la rabbia; Rabbia sorda; Arrabbiato, furente; Ultime Definizioni