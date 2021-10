La definizione e la soluzione di: Il rione di Roma in cui si erge la Piramide Cestia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TESTACCIO

Curiosità/Significato su: Il rione di Roma in cui si erge la Piramide Cestia l'Arco di Costantino e nei pressi la basilica dei Santi Quattro Coronati. Il Rione XX Testaccio rappresentato dalla Piramide Cestia. Il Rione XXI San ...

