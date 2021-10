La definizione e la soluzione di: In quello Nazionale non si deve costruire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PARCO

Curiosità/Significato su: In quello Nazionale non si deve costruire dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano ...

Altre definizioni con quello; nazionale; deve; costruire; Sui PC c’è quello d’avvio; Il nostro pianeta gravita in quello solare; C'è anche quello di polizia; Quello che si pensa in merito; Banca Nazionale del Lavoro; José Gervasio, eroe nazionale dell'Uruguay; Comitato Internazionale; Connazionale di Allende e Neruda; Ciò che l’inesperto deve ancora imparare; Si deve spesso cambiar loro l’acqua; Chi studia la storia deve ricordarne molte; Devessere equilibrato per chi segue una dieta; L’anfiteatro romano fatto costruire da Vespasiano; E' bene costruire su solide; Metallo usato per costruire protesi leggere; Per ricostruire le unghie; Ultime Definizioni