La definizione e la soluzione di: Può far saltare la roulette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EN PLEIN

Curiosità/Significato su: Puo far saltare la roulette compito di far saltare lo spettacolo. In realtà fanno solo finta di sabotare la serata e nascondono temporaneamente gli strip-men in modo da far credere ...

