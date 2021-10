La definizione e la soluzione di: E' pungente per natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORTICA

Curiosità/Significato su: E pungente per natura L'ammoniaca è un composto dell'azoto di formula chimica NH3. Si presenta come un gas incolore, tossico, dall'odore pungente caratteristico. È molto solubile ...

Altre definizioni con pungente; natura; Aspro e pungente come il fumo di legna; Battuta pungente, stoccata; Un intellettuale pungente e provocatorio; Di sapore pungente; Popolano uno dei tre regni della Natura; Uno naturale è il caucciù; Un corso di laurea che si occupa della Natura; Regione naturale dell'Asia sudoccidentale; Ultime Definizioni