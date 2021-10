La definizione e la soluzione di: Il Presidente americano che propugnò il New Deal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROOSEVELT

Curiosità/Significato su: Il Presidente americano che propugno il New Deal poteri federali. Il filosofo e scrittore della Nuova Inghilterra Henry David Thoreau, propugnò la disobbedienza civile e le idee libertarie che sarebbero state ...

