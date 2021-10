La definizione e la soluzione di: E' molto facile scambiarlo per un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Curiosità/Significato su: E molto facile scambiarlo per un altro strategia è quella di scambiarlo con un pedone avversario, in modo da non avere l'incombenza di doverlo difendere. Per l'avversario, che è solito prenderlo ...

Altre definizioni con molto; facile; scambiarlo; altro; Conifere molto comuni sulle Alpi; Uno molto conosciuto è “La cumparsita”; Gli si paragona chi è molto scontroso; Una stella molto... ripresa; E' facile per gli intelligenti; Sono facile preda dei nervi; E' facile per l'eloquente; La scuola più facile; Riccardo III provò a scambiarlo per il suo regno; Tutt'altro che secondari; In contanti, uno sull'altro; Tutt'altro che bello; Altro nome dell'opossum; Ultime Definizioni