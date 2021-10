La definizione e la soluzione di: Il lenzuolo in cui fu avvolto Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINDONE

Curiosità/Significato su: Il lenzuolo in cui fu avvolto Gesu nella passione di Gesù. Molte persone identificano l'uomo con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel sepolcro. Il termine "sindone" ...

Altre definizioni con lenzuolo; avvolto; gesù; Un lenzuolo ornato con punti decorativi; Si copre con il lenzuolo; Va in giro con il lenzuolo; Entità spaventosa avvolta da un lenzuolo; Il filo avvolto nel mulinello; Avvoltoio del Sudamerica; Grosso avvoltoio; Avvolto, sormontato; Il cartiglio con l' irrisione a Gesù; Insegnamento di Gesù: Ama il prossimo __ come te stesso; I bimbi che Gesù chiama a sé; Gesù vi mutò l'acqua in vino; Ultime Definizioni