La definizione e la soluzione di: Hanno in cura giovani malati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDIATRI

Curiosità/Significato su: Hanno in cura giovani malati cercando l'omonimo film, vedi Il malato immaginario (film). Il malato immaginario (Le Malade imaginaire), è una Comédie-ballet in III atti, del drammaturgo francese ...

Altre definizioni con hanno; cura; giovani; malati; La hanno doppia molti supereroi; Ne hanno quattro i motori a scoppio; Molti libri di pregio li hanno di pelle; Quelli in vinile hanno conosciuto un revival; La cura fatta con inalazioni; Unipol la Compagnia di assicurazioni; Difetto trascurabile; Isola presso Napoli per la cura dei fanghi; Giovani ruminanti; Alla moda... per i giovani; Il boyscout che addestra i compagni più giovani; E'...finto in un'opera giovanile di Verdi; Ammalati, bisognosi di cure; Prima erano malati; Lo sono i poveri e gli ammalati; I malati aiutati da Madre Teresa; Ultime Definizioni