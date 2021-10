La definizione e la soluzione di: In fondo alle vertebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCCIGE

Curiosità/Significato su: In fondo alle vertebre presente anche un processo sul fondo delle vertebre, noto come hypapophysis; i processi nella parte anteriore delle vertebre, gli prezygapophyses, vengono ...

Altre definizioni con fondo; alle; vertebre; Fondo... di classifica; Gia' in fondo; Prima in fondo; Fondo di cavea; Il Bolle ballerino iniz; Allenatore... in Inghilterra; Il Mancini allenatore iniz; Le vallette di Striscia la notizia; Quella del disco interessa le vertebre; La regione del rachide con le vertebre più piccole; Le vertebre che precedono l'osso sacro; Le 5 vertebre che si sono fuse in un osso; Ultime Definizioni