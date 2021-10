La definizione e la soluzione di: Si fissa per il salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASTICELLA

Curiosità/Significato su: Si fissa per il salto in alto 135, 140,145, 150, 160 (il gran premio è la categoria di salto di maggiore difficoltà tecnica, dotata del montepremi più alto della giornata e non è sempre ...

Altre definizioni con fissa; salto; alto; Dimora fissa; Non ha fissa dimora; Idea da fissati; Lo fissavano i padrini; Un salto dal trampolino; Risalto; Si prende sulla pedana di salto; Dànno risalto al disegno; Un salto dal trampolino; I connazionali di Aalto; Risalto; In alto; Ultime Definizioni