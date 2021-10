La definizione e la soluzione di: Erba per profumare i ravioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALVIA

Curiosità/Significato su: Erba per profumare i ravioli impiegate per aromatizzare differenti preparazioni culinarie, generalmente le insalate, i pesci, le carni e le salse; mentre i semi servono per profumare i liquori ...

