La definizione e la soluzione di: Custodie per reliquie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TECHE

Curiosità/Significato su: Custodie per reliquie legno, la croce restava sempre integra. Le reliquie con frammenti della Croce sono chiamate Lignum Crucis. Reliquie del legno della Santa Croce sono conservate ...

