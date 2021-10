La definizione e la soluzione di: Continente in continua crescita industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Curiosità/Significato su: Continente in continua crescita industriale continente, ossia l'America. Il termine Vecchio continente, però, è anche sinonimo dell'espressione "Continente antico", che comprende anche l'Asia e l'Africa ...

Altre definizioni con continente; continua; crescita; industriale; Navigava da un continente all'altro; Abitano il Vecchio Continente; Il continente con i lama; Il continente delle giraffe; L'impedimento alla continuazione; Chi lo consegue, continua a studiare all'uníversità; Corretto continuamente; Può essere continuato; Abnorme crescita di tessuto cicatriziale; La crescita di un organismo o di una nazione; Il continente che è in continua crescita industriale; Ci sono quelli di stress, crescita o sonno; Intesa industriale; Luoghi di lavoro artigianale e industriale; Nota città industriale inglese dello Yorkshire; Stabilimento per la produzione industriale;