La definizione e la soluzione di: __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APPIO

Curiosità /Significato su: __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi trasformazioni per Roma, che da piccola città stato quale era alla fine del VI secolo a.C. divenne, alla vigilia della fondazione dell'Impero, la capitale di ...

