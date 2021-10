La definizione e la soluzione di: La fa chi loda per beffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRONIA

Curiosità/Significato su: La fa chi loda per beffa un vecchio che era stato ospite ad Atene del padre del ragazzo. Artotrogo loda, non senza ironia, Pirgopolinice, che è occupato a vantarsi di fatti mai ...

