La definizione e la soluzione di: E’ celebre per il Duomo, il vino e il pozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORVIETO

Altre definizioni con celebre; duomo; vino; pozzo; Celebre dipinto di Leonardo che si può ammirare a Milano; Celebre piazza di Pechino; Celebre, rinomato; Celebre poeta siracusano considerato il padre della poesia bucolica; Fu incoronato re d'Italia il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano; Così D'Annunzio chiamò la Piazza del Duomo di Pisa; Nel duomo di Milano se ne contano più di 3400; La statua simbolo di Milano posta sul Duomo; Il Savino della TV; Un vino anche grigio; Dante fu detto “il divino”; Rinomato vino prodotto anche nel Friuli; Il Santo del celebre pozzo di Orvieto; La mostra nel pozzo chi fa credere cose impossibili; Nativo della città con il pozzo di San Patrizio; Scrisse Il pozzo e il pendolo; Ultime Definizioni