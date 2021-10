La definizione e la soluzione di: Canaletti per irrigare i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GORE

Curiosità/Significato su: Canaletti per irrigare i campi a deviare l'acqua per usi irrigui (qui nasce il canale Forma Grande), il più importante perché da questo si dipartono i canaletti ("formelle") che, come ...

