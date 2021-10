La definizione e la soluzione di: Blair, ex Primo Ministro britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONY

Curiosità/Significato su: Blair, ex Primo Ministro britannico Voce principale: Primo ministro del Regno Unito. Quanto segue è un elenco dei primi ministri del Regno Unito (e ancor prima del Regno di Gran Bretagna) ...

Il movimento di Tony Blair; Gli succedette Blair; Il primo fu Zainenhof; Milovan che fu vice primo ministro jugoslavo; ll primogenito di Rebecca; Che esprimono gioia e allegria; Milovan che fu vice primo ministro jugoslavo; __ Anselmi: prima donna ministro in Italia; Un famoso ministro di Seleuco Filopatore; Shinzo, ex-primo ministro giapponese; Celebre college britannico; Benjamin, politico britannico dell'Ottocento; Roger, matematico e fisico britannico; John Boyd... fisiologo britannico e premio pace nel 1949;