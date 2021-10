La definizione e la soluzione di: E’ adatto per contenere fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VASO

Curiosità/Significato su: E’ adatto per contenere fiori

Altre definizioni con adatto; contenere; fiori; Indumento adatto a tutti; Veicolo adatto a trasportare molte persone; Adatto al servizio militare; Abbigliamento adatto a donne in dolce attesa; Attrezzi usati in pollicoltura per contenere e scaldare numerosi pulcini; Piccolo flacone per contenere liquidi; Quelli di juta possono contenere caffè; E' difficile contenere quello giovanile; Fioraio senza fiori; Dànno fiori... agli sposi; Piante ornamentali dai fiori variamente colorati; Fiori nei vasi sui balconi; Ultime Definizioni