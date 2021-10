La definizione e la soluzione di: Abbondante come un pasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAUTO

Curiosità/Significato su: Abbondante come un pasto Disambiguazione – Se stai cercando l'omonima città della Colombia, vedi Pasto (Colombia). Un pasto è un momento specifico della giornata dedicato all'alimentazione ...

Altre definizioni con abbondante; come; pasto; Molto abbondante; Poco abbondante; Non abbondante oppure spoglia; Un'espressione grammaticalmente sovrabbondante; Un’arma come lo stiletto; I navigatori come Soldini; I templi come il Partenone; I cani come i Jack Russell; Ha la vita del pastore; Pastore di anime; Il pasto a mezza giornata; Il pasto della sera; Ultime Definizioni