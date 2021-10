La definizione e la soluzione di: Volano in stormi a forma di V capovolta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GRU

Curiosità/Significato su: Volano in stormi a forma di V capovolta forza del numero». Le oche. Esistono oche selvatiche che volano e oche domestiche che vivono a terra. La natura ci insegna che mentre quelle selvatiche ...

