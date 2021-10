La definizione e la soluzione di: Via che si snoda lungo il litorale adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROMEA

Curiosità/Significato su: Via che si snoda lungo il litorale adriatico Costa dei Trabocchi è un tratto del litorale abruzzese, nel medio Adriatico, esteso lungo la strada statale 16 Adriatica e corrispondente alla maggior parte ...

Altre definizioni con snoda; lungo; litorale; adriatico; Dinoccolato nei movimenti, snodato; Si snoda lungo il mare; Un raccordo snodato; Snodato; Attore teatrale che ha lavorato a lungo con Strehler; Lo sono le spilungone; Il mese con il giorno più lungo; Lungo e stretto vano di disimpegno; Litorale USA col Connecticut e la Florida ing; Il litorale con Forte dei Marmi; Litorale, sponda; Il litorale con Pietrasanta; Dà nome al canale fra l'Adriatico e lo lonio; Capoluogo pugliese affacciato sul mar Adriatico; Antica via che univa Roma all'Adriatico; Proprio dell'area montuosa a est dell'Adriatico;