Soluzione 3 lettere : SAC

Curiosità/Significato su: Titolo per preti abbreviazione anteponeva il termine pre (abbreviazione di predi, ovvero "prete"). Nei secoli scorsi, fino al XIX secolo, il don era riservato ai preti appartenenti a famiglie ...

