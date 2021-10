La definizione e la soluzione di: Serve per preparare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORTAIO

Curiosità/Significato su: Serve per preparare il pesto meglio il condimento. In alcune botteghe artigianali del centro storico genovese si trova ancora chi fabbrica questi stampi così utili per preparare questa ...

