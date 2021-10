La definizione e la soluzione di: Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOLEADA

Curiosità/Significato su: Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre fu notevole soprattutto nel girone d'andata, in cui l'attaccante segnò 14 delle sue 20 reti; nel girone di ritorno venne invece frenato da problemi a un ...

